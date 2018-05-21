В Хабаровском крае России при жесткой посадке вертолета погиб 72-летний генерал-полковник ФСБ, который ранее возглавлял одно из управлений спецслужбы. Об этом сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 21 мая. Частный вертолет "Газель 342", на борту которого было три человека, совершил аварийную посадку в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района в Хабаровском крае. Один мужчина скончался от сердечного приступа. Двух пострадавших на вертолете Ми-2 доставили с зимовья, куда они добрались с места аварии, в больницу Экимчан. Кроме того, в больницу был доставлен мужчина, который ожидал вертолет на земле.

По факту жесткой посадки следователи начали проверку.

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", - сообщили в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Также известно, что третьим пассажиром был совладелец производственного комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко 1970 года рождения.

Как сообщил совладелец компании "Сонико-Чумикан" (Хабаровск) Виктор Медведев, летчик и пассажиры частного вертолета летели на рыбалку.

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