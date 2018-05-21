Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан посетит Украину с визитом 22 - 23 мая. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

22-23 мая Хан будет пребывать в Киеве с официальным визитом.

Подробности предстоящего визита еврокомиссара, как и запланированных в его рамках мероприятий, в информации не приводится

Последний раз Хан приезжал в Украину в ноябре 2017 года.

Как сообщала "Страна", ранее ЕС сделал разгромное заявление по поводу подачи е-деклараций антикоррупционерами. Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

"Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации", - заявил Хан.

Также "Страна" выясняла, почему евроинтеграция Украины остановилась на саммите "Восточного партнерства".