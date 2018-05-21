Федеральная служба безопасности России заявила, что пресекла деятельность экстремистской группы в Крыму, которую якобы создал помощник депутата Верховной рады Украины Эрол Велиев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Велиев - помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева и осуществлял деятельность по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Группа, по данным российского ведомства, была сформирована в Харькове. В нее, утверждает ФСБ, вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

"Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым", - отметили в ЦОС.

По данным российских спецслужб, в январе 2018 года члены экстремистского сообщества бутылками с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Э. Аблаева.

За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по $500, уверяют в ФСБ.

"В апреле один из участников группы - Стешенко - был выявлен при въезде на территорию Республики Крым, куда был направлен Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". По факту поджога дома МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом").

Следователями УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества") в отношении Э. Велиева и ч. 2 ст. 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе") в отношении А. Стешенко и А. Третьякова.

Членам экстремистского сообщества Э. Велиеву и А. Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск", - добавили в ЦОС.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила шпионскую сеть информаторов РФ в Запорожской области

Как сообщала "Страна", ранее Мустафа Джемилев выступит в ООН по поводу запрета Меджлиса.