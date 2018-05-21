В пункте пропуска "Джанкой" сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали украинца, который ранее был объявлен в розыск представителями Федеральной службы исполнения наказаний.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным российских силовиков, 46-летний гражданин Украины уклонялся от назначенных судом исправительных работ.

"В пункте пропуска "Джанкой" был выявлен и задержан гражданин Украины 1971 года рождения, который был объявлен в федеральный розыск. В ходе опроса и проверки документов 46-летнего иностранца, следующего по маршруту Запорожье - Феодосия, пограничникам стало известно, что личностью зарубежного гостя заинтересованы представители Федеральной службы исполнения наказания. Как выяснилось, в свое время мужчина был осужден за совершение уголовно-наказуемого деяния "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, однако скрывается от назначенных судом исправительных работ", - сообщили в Пограничном управлении.

Украинец заключен под стражу, рассматривается вопрос об изменении наказания на более строгое - лишение свободы.

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