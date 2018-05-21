В Харькове произошло необычное и скандальное ДТП. Здесь патрульная полицейская машина врезалась в остановленный для проверки автомобиль.

Об этом сообщает Twitter "Брати Яковлеви".

"В Харькове полиция сказала человеку, что он ее "задр@чивает", показала средний палец, села в патрульную машину, газанула и врезалась в машину, которую она же несколько минут назад остановила, чтобы проверить документы! Что вы скажете?" - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/yakovlevu

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Харькове водители на Окружной устроили драку со стрельбой.

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