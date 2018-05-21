Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции перенесла рассмотрение проекта об участии общественного формирования "Муниципальная стража" в городском проекте "Безопасная столица" и финансирование этого формирования из городского бюджета.

Об этом сообщает Громадське.

Комиссия рекомендовала заменить в тексте решения понятие "Муниципальная стража" на "Общественное формирование", что позволило бы привлекать к проекту и другие гражданские подразделения.

В документе, разработанном КГГА, в частности, предусматривалось финансирование общественного формирования "Муниципальная стража" из городского бюджета в размере 14 млн гривен.

Эти средства должны пойти на оплату труда 38 руководителей штабов "Муниципальной стражи", закупку формы, газовых баллончиков, топлива и другие текущие расходы.

Сами представители формирования несмотря на решение комиссии, остались на ее заседании, требуя четко закрепить название формирования в городской программе.

Такое мнение поддержал и представитель столичного управления полиции.

"Муниципальная стража" - общественное формирование по охране правопорядка, созданное под патронатом КГГА на базе Киевского городского союза ветеранов АТО.

Согласно уставу, подразделение вправе осуществлять патрулирование улиц Киева для охраны правопорядка и предупреждения преступности исключительно совместно с работниками полиции.

По словам руководителя штаба "Муниципальной стражи" Игоря Мари, в составе формирования насчитывается около 250 граждан, к концу года их число должно стать вдвое больше.

В тоже время, представителей "Муниципальной стражи", в частности в Голосеевском районе столицы, неоднократно обвиняли во взаимодействии с ультраправыми из С14. В частности, во время скандального погрома лагеря ромов.

Также считается, что "муниципальная стража" в Голосеевском районе в целом подконтрольна С14.

Ранее "Страна" писала о том, что в КГГА хотят выделить "Муниципальной страже" 14 млн гривен на закупку формы и газовых баллончиков.

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