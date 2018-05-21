Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Заслуженный деятель науки и техники" своей свояченице (родной сестре своей жены) - Алле Зернецкой, которая работает в Киеве, в университете Драгоманова.

Соответствующий Указ обнародован на официальной странице президента Украины.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая Алла Зернецкая специализируется на изучении русского языка.

"В 1992 году она защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 - методика преподавания иностранного (русского) языка - и получила степень кандидата педагогических наук. В 2015 году, уже будучи родственниками президента, защитила докторскую диссертацию по специальностям 10.02.15 - общее языкознание, 10.02.02 - русский язык - и получила степень доктора филологических наук.

Как думаете, чем таким заслужила госпожа Алла заслужила свое новое почетное звание? Что она такого изобрела в области изучения русского? Или все-таки ничего, а заслуга ее - то, кто в нее сестра?", - написала Высоцкая.

Фото: facebook.com/ukrainews

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