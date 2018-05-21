В понедельник, 21 мая, на большей территории Украины ожидается переменная облачность, лишь на востоке, в некоторых областях северной части страны, а также на Закарпатье ожидаются осадки. В остальных регионах синоптики обещают сухую погоду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных областях страны буде солнечно и без осадков, дневная температура от +18 до +22 градусов. На севере ожидаются осадки в Черниговской области, температура от +18 до +21.

Фото: meteo.gov.ua

На западе, кроме Закарпатской области, осадков не обещают, температура - от +17 до +23 градусов. На востоке - в Донецкой, Луганской, Сумской, и Харьковской областях пройдут дожди, дневная температура от +15 до +24.

Ранее "Страна" писала о том, что новая неделя начнется с потепления и слабых дождей.

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