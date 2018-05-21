В понедельник утром, 21 мая, в Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошло ЧП. Здесь вспыхнула перестрелка, в которой пострадали два человека.

Выстрелы прозвучали около 05:40. Об этом передает Информатор.

Полиция выясняет детали ЧП, фото: kiev.informator.ua

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами.

Рядом с местом инцидента нашли разбитый пивной бокал, кровь и гильзы. В результате происшествия двоих человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, там также присутствуют множественные следы крови. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие. Подробности выясняются.

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