Сегодня ночью, 21 мая, около 01:30, на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Volkswagen, который ехал в сторону Киева, по неизвестным пока причинам, слетел с трассы в кювет, и на большой скорости врезался в дерево.

Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

"Люди, которые проезжали мимо, пытались достать водителя, но тщетно - его зажало в салоне. К сожалению, когда спасатели смогли достать мужчину (на вид ему лет 40), он был уже без признаков жизни. Врачам оставалось лишь констатировать смерть. Пассажира спасти удалось, он госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте работала следственно -оперативная группа", - уточнили информаторы.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео с места масштабного пьяного ДТП на трассе Киев - Гостомель.

Также мы расскзывали, что в Киеве джип врезался в террасу ресторана и водитель бежал с места ДТП.