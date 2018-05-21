Легендарный форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной футбольный рекорд.

По итогам прошедшего сезона он в пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы". Этот приз вручается самому результативному футболисту Европы. И Месси стал первым футболистом в мире, который завоевал почетную награду пять раз.

Об этом сообщает официальный Twitter каталонского клуба.

Фото: twitter.com/brfootball

30-летний аргентинец забил в ла-Лиге 34 мяча (за что получил 68 очков), опередив в гонке за приз Мохамеда Салаха (Ливерпуль, 32 гола - 64 очка) и Харри Кейна (Тоттенхем, 30 голов - 60 очков).

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12, 2012/13 и 2016/17.

Месси установил новый рекорд по числу "Золотых бутс". Четыре раза приз выигрывал форвард Реала Криштиану Роналду.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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