Историческая встреча лидеров США и Северной Кореи оказалась под угрозой срыва. Президент США Дональд Трамп обеспокоен эффективностью саммита, запланированного на 12 июня.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Трамп переживает, что встреча может обернуться политическим позором, и спрашивает своих помощников, стоит ли ему взять на себя этот риск. Американский президент также был удивлен и рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от саммита.

Кроме того, Трамп звонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, чтобы поинтересоваться, почему последние заявления КНДР противоречат сказанному ранее.

В то же время советники президента США обеспокоены тем, что Трамп проявил слишком большую заинтересованность в предстоящем саммите. Они также не уверены, достаточно ли осведомлен президент по части северокорейской ядерной программы.

Впрочем, до сего момента Трамп не высказывал желание полностью отказаться о встречи с Ким Чен Ыном.

Ранее "Страна" сообщала, что в КНДР начали демонтаж ядерного полигона.