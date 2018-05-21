В Ужгороде, на самой длинной в Европе липовой аллее, начало массово цвести деревья. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Фото: rada-uzhgorod.gov.ua

"Пожалуй, впервые в Ужгороде во второй декаде мая начали цвести липы: самая длинная в Европе липовая аллея на набережной Ужа уже манит цветками и особенно запахом. Липы - вслед за магнолиями, сакурами, тюльпановыми деревьями и Иудиным деревом являются визиткой областного центра Закарпатья.

В последнее время ужгородские липы редко дожидались "определенного" им для цветения месяца - июля, а взрывались душистыми ароматами в июне. Сейчас же, уже в середине мая, во время пионов и ландышей, липовая аллея на набережной Независимости, уже расцветает. Кстати, чехословацкие дизайнеры, которые заложили аллею в тридцатые годы прошлого века, высадили разные виды лип, которые зацветают не все сразу, а постепенно, даря наслаждение достаточно долгое время", - пояснили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ужгороде буйно зацвели тюльпаны на деревьях.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов.