В понедельник, 21 мая, в Китае успешно был осуществлен запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо" (в буквальном переводе с китайского "Сорочий мост") при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4-cи" (англоязычное название Long March-4C).

Старт был осуществлен с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань), передает ТАСС.

В Китайском национальном космическом управлении (CNSA) заявили, что аппарат будет использоваться для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-4" при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны.



Через 25 минут после взлета спутник отделился от ракеты-носителя и вышел на переходную орбиту с перигеем (ближайшая к земле точка) в 200 км и апогеем в 400 тыс. км. Солнечные панели и антенны аппарата были успешно развернуты.

"Цюэцяо" должен выйти в точку гравитационного равновесия Земли и Луны L2 (одна из точек Лагранжа) на расстоянии около 455 тыс. км от земной поверхности. В случае успеха он станет первым спутником связи, вышедшим на эту орбиту.

Лунная миссия "Чанъэ-4" является одним из самых амбициозных проектов мировой космонавтики в этом году. В состав "Чанъэ-4" войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований. Ожидается, что межпланетная станция установит связь с Землей через ретранслятор в точке L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника Земли.

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