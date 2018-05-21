В понедельник, 21 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим днем (18 мая), когда регулятор уставнавливал официальные курсы валют, доллар немного подешевел, евро же подешевел существенней.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подешевел на три копейки до 26,15 грн.

Евро подешевел сразу на одиннадцать копеек до 30,80 грн.

Российский рубль остался практически на том же уровне - 0,421 грн.

Напомним, что НБУ опустил курс доллара, но вскоре он может подняться на выплатах НДС. Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на 2,5 копейки: к вечеру 17 мая он закрепился на межбанке в рамках 26,1650-26,1750 грн.

Как сообщала "Страна", народные депутаты приняли внесенный Порошенко законопроект № 8152 "О валюте". Документом намерены урегулировать основные правила осуществления валютного регулирования и валютного надзора в Украине.