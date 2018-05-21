В токийском аэропорту произошло огненное ЧП. Лайнер авиакомпании All Nippon Airways загорелся при взлете, не успев оторваться от взлетной полосы. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Лайнер внезапно наполнился дымом, фото: nhk.or.jp

По данным телеканала, самолет Boeing 767, направлявшийся в Гонконг, при взлете резко наполнился дымом. Экипаж судна эвакуировал всех 137 пассажиров.

По предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловались четыре человека, однако никто не госпитализирован.

Авиакомпания начала расследование инцидента. По словам одного из пассажиров, дым пошел из кондиционеров. В салоне ощущался сильный запах гари.

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