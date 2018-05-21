Вчера, 20 мая, на Кубе похоронили первых жертв катастрофы Boeing - 737, который разбился 18 мая сразу после вылета из аэропорта Гаваны.

Жители прибрежного городка Хибара, расположенного в восточной провинции Ольгин, попрощались с 29-летней учительницей Суйен Лисандрой Фигередо и ее семилетней дочкой Алексой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную государственную газету Granma.

Траурная церемония прошлав местном доме культуры. 19 и 20 мая на Кубе были объявлены днями общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе. По всей стране были приспущены государственные флаги.

Глава гаванского Института судмедэкспертизы Серхио Рабелл сообщил, что к настоящему времени идентифицированы останки только 20 погибших при крушении самолета. По его словам, процедура опознания тел займет несколько недель.

Между тем врачи продолжают бороться за жизнь трех женщин, которые выжили в авиакатастрофе. Пострадавшие находятся в критическом состоянии в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД заявил, что украинцев нет среди жертв катастрофы Boeing-737 на Кубе.