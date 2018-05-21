В Венесуэле завершилось голосование на президентских выборах. По предварительным данным действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро уверенно побеждает на выборах главы государства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию Венесуэлы.

По данным комиссии, Мадуро набрал 5,8 млн голосов, его главный противник Энри Фалькон - 1,8 млн голосов.

Явка на выборах составила 46,1%. Напомним, что на выборах в 2013 году участвовало около 80% избирателей.

Ранее США и Аргентина называли незаконными выборы в Венесуэле.

В то же время руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций.

Ранее "Страна" сообщала, что Мадуро заявил о полной победе правящей партии на местных выборах в Венесуэле.

Также мы рассказывали, что Трамп пригрозил Венесуэле санкциями, если Мадуро соберет учредительное собрание.