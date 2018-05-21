Вчера, 20 мая, в Дании прошел финал очередного чемпионата мира по хоккею. Встречались сборные Швеции и Швейцарии. В драматичнейшем поединке (дело дошли до серии буллитов) победу одержали скандинавы.

Чемпиона мира определила серия буллитов, которую выиграли шведы со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В матче за третье место США обыграли Канаду со счетом 4:1.



У "Тре крунур" точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принес точный бросок Филипа Форсберга.

Чемпионы второй год подряд, фото: РИА Новости

Напомним, что сборная Швеции одержала победу на втором чемпионате мира подряд. Это случилось второй раз в истории "Тре крунур".

Примечательно, что сборная Швеции на чемпионате мира по хоккею-2018 не проиграла ни одной встречи, передает Чемпионат.

На групповом этапе "Тре крунур" выиграли шесть матчей из семи в основное время. Повержены оказались команды России (3:1), Чехии (3:2), Швейцарии (5:3), Франции (4:0), Австрии (7:0), Беларуси (5:0) и Словакии (4:3 ОТ). В четвертьфинале шведы переиграли латвийцев (3:2), в полуфинале уверенно разобрались со сборной США (6:0), а в решающей игре турнира оказались сильнее Швейцарии (3:2 Б).

В последний раз такое достижение покорялось сборной Канады, это произошло на чемпионате мира 2015 года.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная России уступила канадцам в четвертьфинале хоккейного чемпионата мира в Дании.

Также мы рассказывали, что впервые в истории Олимпиад в финале хоккейного турнира Россия сыграла с Германией.