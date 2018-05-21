В воскресенье, 20 мая, в американском Бессемер Сити, штат Северная Каролина, произошла трагедия. Здесь автомобиль, на полном ходу, влетел в помещение ресторана. Об этом сообщает телеканал WSPA.

В результате погибли два человека, среди них - помощник местного шерифа.

На месте трагедии - полиция и спасатели, фото: wspa.com

По данным местной полиции, водителем автомобиля - убийцы оказался отец погибшего помощника шерифа. Полицейские полагают, что он совершил наезд на сына умышленно.

Будущий убийца с семьей пришел в ресторан. Все заняли столик прямо у окна. Однако затем глава семейства поднялся, вышел из ресторана под каким-то предлогом, завел машину и врезался в здание.

В результате трагедии пострадали еще несколько человек. Все они госпитализированы.

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