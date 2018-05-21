Стали известны подробности трагического инцидента, который произошел вечером 20 мая, в селе Ивано-Франковской области, где в толпу людей швырнули боевую гранату. Напомним, что из-за взрыва пострадало девять человек.

Как оказалось, гранату в гражданских швырнул сержант Вооруженных Сил Украины, который находился в отпуске. Об этом в своем Twitter написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

"20.30, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, возле кафе сержант ВСУ Ш. (находится в отпуске дома), во время конфликта с местными жителями бросил в их сторону осколочную гранату - 9 человек получили осколочные ранения. Командиры, гранаты не сувенир солдату в путь!", - написал глава МВД Украины.

Фото: twitter.com/avakovarsen

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области прогремел взрыв возле патрулей СММ ОБСЕ.