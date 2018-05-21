В селе в Ивано-Франковской области 25-летний мужчина бросил гранату в толпу людей. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброскин в Facebook.

"Сегодня вечером в селе Ивано-Франковской области произошла беда. На улице возле местного кафе после бытового конфликта мужчина, 1993 г.р., во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату", - говорится в сообщении.

В результате взрыва девять человек получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый задержан.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщала "Страна", в Одесской области в дом депутата от БПП бросили гранату. Гранату во двор бросили, когда хозяева были в отъезде в Одессе.

Также мы писали, что в Киеве на Подоле взорвали гранату, погиб мужчина с удостоверением участника боевых действий.