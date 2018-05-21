В Луганской области в районе Золотого прогремел поблизости патрулей СММ ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Взрыв был зафиксирован в субботу, 19 мая на участке разведения сил и средств за 300-500 метров от патрулей СММ ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что 20 мая в 11 часов 04 минуты два патруля СММ в составе десяти сотрудников Миссии на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска). Из автомобилей вышли все члены патрулей, пятеро из них разговаривали с двумя невооруженными членами вооруженных формирований. Кроме того, они видели еще от 5 до 8 членов вооруженных формирований, которые ходили вокруг блокпоста на участке разведения.

"В 11:06 члены патрулей услышали взрыв неопределенного происхождения за 300-500 метров на север (по оценке, в пределах участка разведения сил и средств)", - говорится в отчете.

Также отмечается, что СММ ранее зафиксировала зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) примерно в 10 метрах к юго-западу от упомянутого блокпоста на участке разведения.

Как сообщала "Страна", командующий объединенных сил Сергей Наев обратился к жителям Донецкой и Луганской областей из-за обострения ситуации в районе проведения ООС.

Также сообщалось, что за сутки трое украинских военных были ранены на Донбассе.