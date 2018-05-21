Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук рассказал новые подробности о покушении на него под телеканалом "Эспрессо" в прошлом году. Он заявил, что российские спецслужбы заказали его убить.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

"Хотели убить меня и это доказано следствием. Случайный прохожий, который погиб, действительно случайный. Установлены лица, которые являются исполнителями этого террористического акта. Они - граждане Украины. Один из них - Грегян - с 2014 года находился на территории Крыма. Перед покушением прибыл в Украину и организовывал все это. Это установлено, есть видео из камер наблюдения и так далее. Другой - гражданин Украины, уроженец Волыни, житель Киева, господин Лысак. Он строит коттеджи под Грозным. Куратором этой публики был офицер ГРУ Генштаба Российской Федерации, его присутствие зафиксировано на территории Украины на месте, где изготавливалось и собиралось самодельное взрывное устройство", - заявил он.

По его словам, есть несколько причин, почему его хотели убить. Первая причина - попытка повлиять на позицию в парламенте со стороны российских спецслужб. Вторая - это месть лидера Чечни Рамзана Кадырова.

"Особенно если учесть, что буквально за два дня до этого была убита моя помощница, чеченский патриот Амина Окуева. И факт тот, что показания дал человек, который задержан и все это вяжется. Сейчас направлены в Интерпол документы на оглашение этой публики в розыск и я утверждаю, что при правильной работе следователей это дело может дойти до Гааги, потому что это классический терракт в результате которого погибли и пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к моей персоне" - заявил Мосийчук.

Как сообщала "Страна", 3 апреля глава СБУ Василий Грицак сообщил о раскрытии дела о покушении на Мосийчука.

Также напомним, что в феврале Мосийчуку сделали еще одну операцию после покушения.