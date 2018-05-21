Народный депутат от "Самопомощи" Анна Гопко возмутилась "хамским тоном" одесских полицейских, которые регулировали дорожное движение в Одессе и выражались на русском языке.

Об этом народная избранница, родившаяся во Львовской области, написала на своей странице в Facebook.

"Новая полиция по-одесски: хамский тон и "какая разница на каком языке". И это на День Европы в городе!" - посетовала депутат.

Именно такую реакцию нардепа вызвали действия полиции, сопровождавшей проезд к стадиону "Черноморец" автобус футбольного клуба "Звезда": команды очистить перекрёсток и пропустить колонну полицейские отдавали именно на русском.

Как сообщала "Страна", глава иностранного комитета Рады Анна Гопко указала 8 квартир и валютные активы в банках.

Также "Страна" сообщала, что в соцсетях живо обсуждали писательницу Ницой, которая удивилась обилию русскоязычных в Киеве.