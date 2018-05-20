Население Земли каждый год использует до пяти триллионов пластиковых пакетов. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, пишет "Радио Свобода".

В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.

Также в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.

Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

Как сообщала "Страна", National Geographic опубликовал жуткие фото о загрязнении планеты пластиком. Животные и природа "утопают" в мусоре: аисты в пластиковых пакетах, черепахи в рыболовных сетках и целые поля и океаны мусора, который накапливается с годами. "Каждый день наши исследователи и фотографы наглядно свидетельствуют о разрушительном влиянии одноразового пластика на наши океаны, и ситуация становится все хуже", – отметил Гэри Энн Кналл, генеральный директор National Geographic Partners.

Также "Страна" писала, что пластиковый мусор обнаружили даже на дне Марианской впадины.