Новая "правая" коалиция в Италии может поставить под угрозу стабильность зоны евро. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает Европейская правда.

Он убежден, если новое правительство Италии не будет соблюдать обязательства по предельно допустимым нормам госдолга и бюджетного дефицита и забудет об обязательствах по оздоровлению банков - наступит кризис.

"Каждый в Италии должен понимать, что будущее страны в составе Европы и нигде больше. А чтобы это будущее было в Европе, нужно соблюдать правила", - заявил французский министр.

По его словам, обязательства, взятые на себя Италией, продолжают действовать, какое бы правительство ни пришло к власти в стране.

Как сообщала "Страна", правые итальянские политические партии "Лига" и "Пять звезд" согласовали текст коалиционного договора. Среди прочего, они хотят добиться отмены антироссийских санкций, пересмотреть ряд соглашений с ЕС, а также выйти из зоны евро.

Также сообщалось, что Сенат Италии впервые возглавила женщина - представительница правой партии "Вперед, Италия" Мария Элизабетта Казеллати.