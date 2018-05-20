В Украине в понедельник, 21 мая, будет в основном солнечная и теплая погода. На Закарпатье и на востоке возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в среднем поднимется до +20 градусов, на юге ожидается до +24 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В западных областях синоптики обещают до +17...+19 градусов, однако на Закарпатье будет значительно тепле +21...+23 градуса. Похожая температура будет наблюдаться и в центральных областях – в среднем +20 градусов.

Холоднее всего будет в Черниговской области (+14...+16 градусов) и в Сумской области (+15...+17 градусов), а теплее всего на юге и на востоке, где воздух в основном прогреется до +22...+24 градусов.

Как уверяют в Гидрометцентре, дожди 21 мая пройдут на Закарпатье, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории Украины – сухо и солнечно.

Также ожидается, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, а он будет дуть в северо-восточном направлении на западе, в северном – в центре, на севере и на юге и в северо-западном – на востоке.

В Киеве 21 мая температура воздуха составит +17...+19 градусов, осадки не ожидаются, будет облачно.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве под дождем прошел марш вышиванок.

Также "Страна" писала, что в выходные по всей Украине объявляли штормовое предупреждение.