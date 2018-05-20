В Венгрии на первом заседание нового правительства Виктора Орбана, которого в четвертый раз избрали премьером, приняли "меморандум о защите закарпатских венгров".

Об этом сообщает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на пресс-секретаря Орбана.

Документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генерального секретаря Альянса.

В меморандуме правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами". По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств".

Как сообщала "Страна", почти все венгры Закарпатья проголосовали на выборах за партию Орбана.

Также "Страна" писала, почему Орбан победил на выборах в Венгрии и что это значит для Украины.