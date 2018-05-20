75-летнего мэра города Салоники в Греции Яниса Бутариса доставили в больницу из-за избиения ультраправыми. Об этом сообщает The Washington Post.

Нападение произошло во время проведения мероприятий по случаю Дня Памяти жертв "Понтийского геноцида" – убийства этнических греков турками во время Первой мировой и греко-турецкой войны в 1914-1923 годах.

Во время проведения церемонии к мэру подошли примерно 10-12 человек с требованием покинуть место проведения мероприятия.

После того, как городской голова отказался, его повалили на землю и начали бить.

Полиция задержала двух подозреваемых.

Бутариса забрали в больницу с травмированной головой, спиной и ногами. Местный портал Greek Reporter сообщает, что нападавшими были "ультраправые экстремисты".

Отмечается также, что избитый мэр Салоник является сторонником сближения Греции и Турции. Он также известен своей откровенной антинационалистической позицией. На выборах его поддерживали левые партии.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал нападавших "ультраправыми бандитами, которые рано или поздно будут вынуждены ответить за свои поступки".

Как сообщала "Страна", ранее в Греции из-за забастовки остановился общественный транспорт.

Также "Страна" писала, что в прошлом году в Греции предотвратили покушение на Реджепа Эрдогана.