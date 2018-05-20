Украинский полузащитник Боруссии Андрей Ярмоленко отправился с дортмундской "Боруссией" на товарищеский матч с ФК "Лос-Анджелес". Об этом сообщается в Twitter клуба.

"Боруссия" проведет в США мини-турне, в течение которого планирует сыграть товарищеский матч и провести ряд мероприятий, чтобы привлечь больше болельщиков в Соединенных Штатах.

Фото: twitter.com/BlackYellow

Напомним, матч между ФК "Лос-Анджелес" и представителем Бундеслиги состоится 22 мая.

Как сообщала "Страна", Коноплянка вошел в топ-100 лучших игроков Бундеслиги сезона 2017/2018, Ярмоленко вообще не попал в рейтинг.

Также сообщалось, что украинский легионер Андрей Ярмоленко неудачно завершил игровой сезон в составе дортмундской "Боруссии". Он остался вне состава перед последним поединком сезона.