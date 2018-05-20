В случае получения термического ожога не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной. Важно оперативно отреагировать и оказать адекватную первую помощь себе или своим близким.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook

"Любые термические ожоги - это повреждение кожи при контакте с горячей веществом или предметом. Термические ожоги бывают очень болезненными и часто сопровождаются такими симптомами, как покраснение или шелушение кожи, возникновение пузырей и отека, появление бледности или обугливания кожи. Уровень интенсивности боли не всегда связан с тем, насколько сильный ожог. Иногда даже очень серьезный ожог может быть относительно безболезненным.

Первая помощь при получении термического ожога:

Немедленно остановите контакт с источником ожога;

Обработайте рану прохладной водой или водой комнатной температуры;

Категорично запрещено прикладывать к ране лед. Не обрабатывают пораженную поверхность кожи никакими кремами или жирными веществами. Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Если он и может помочь ему скорее во время заживления ран.

Снимите любую одежду или украшения, которые находятся вблизи участка ожога. Но не трогайте вещей, которые прилипли к пораженной кожи;

Прикройте рану стерильной повязкой;

Дайте пострадавшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания;

Можно дать обезболивающее лекарственное средство, например парацетамол или ибупрофен, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности;

Если был получен ожог лица или глаз, лучше посадить человека. Это поможет уменьшить отек, в отличие от лежачего положения

Когда нужно обратиться к врачу?

Все зависит от типа и степени ожога. Незначительные ожоги можно лечить самостоятельно в домашних условиях, главное - избегать попадания грязи на пораженный участок кожи и не разрывать пузырей, которые могут образоваться в этом месте. В случае сильного ожога необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью. Например, в случае поражения большого участка кожи (больше, чем ваша ладонь) или возникновения глубокой раны, в случае ожога, что вызывает бледность или обугливание кожи и если пораженный участок на лице, руках, ногах или половых органах, в результате которых возникли волдыри. При любых проявлениях инфицирования, возникновения неприятного запаха из раны, нагноения или усилении болевого синдрома, немедленно обращайтесь к врачу.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", ранее Ульяна Супрун рассказала, помогают ли чеснок и тыквенные семечки от глистов.

Также Супрун ответила на популярный вопрос: можно ли запивать еду водой.