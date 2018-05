Президент США Дональд Трамп требует от Министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. Об этом он заявил в своем Twitter.

"Я требую, и официально сделаю это завтра, чтобы министерство юстиции расследовало вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, - и были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны людей в администрации Обамы!", — написал он.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!