В Коломые Ивано-Франковской области на перекрестке улиц Мазепы, Богуна и Миколайчука произошло жуткое ДТП, в котором чудом никто не погиб и серьезно не пострадал.

Об этом сообщает телерадиокомпания "НТК".

На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль Fiat Doblo на скорости пытается проскочить перекресток, на котором в него врезается Mercedes. От удара Fiat врезается в легковушку Mazda, которая остановилась на перекрестке, и опрокидывается.

Водителя фургона буквально на ходу выбросило из авто. Мужчина перевернулся и в состоянии аффекта начал убегать от машины.

В автомобиле Mercedes на момент аварии находилось двое детей, жена и муж, а в автомобиле Mazda - женщина с ребенком. Их доставили в больницу, однако от госпитализации отказались.

Фото: ntktv.ua

Фото: ntktv.ua

Фото: ntktv.ua

Фото: ntktv.ua

Как сообщала "Страна", ранее в жутком ДТП под Коломыей трое человек погибли и трое ранены.

Напомним также, что в Киеве BMW вылетел на тротуар и впечатал женщину в столб.