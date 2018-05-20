В воскресенье, 20 мая, россияне ультимативно закрыли 2000 квадратных километров Азовского моря для украинских судов. Причина - якобы проведения боевых стрельб.

Об этом сообщает ТСН.

В некоторых районах расстояние до украинского побережья - не больше десяти миль.

Следует отметить, что это является грубым нарушением Конвенции по морскому праву.

Ранее сообщалось об активизации деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.

Также "Страна" писала, что в Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с двумя украинскими рыбаками без документов.

Как сообщала "Страна", Россия угрожала ввести свой военный флот в Азовское море. Это связано с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма.