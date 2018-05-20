В городе Измаил Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

О взрыве на территории частного домовладения сообщила соседка пострадавших, которая ухаживала за домом, пока хозяева находились в отъезде.

Во дворе женщина увидела темное пятно на тротуарной плитке, а также осколки стекла из окна дома.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи изъяли с места происшествия обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу.

По данным полиции, при взрыве никто не пострадал.

Начато уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Как сообщала "Страна", под Запорожьем у дома главы сельсовета взорвали гранату, мужчину госпитализировали.

Напомним также, что под Черниговом мужчина грозил взорвать междугородний автобус.