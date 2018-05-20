В Измаиле неизвестные бросили гранату в дом, пока его жители были в отъезде
В городе Измаил Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.
О взрыве на территории частного домовладения сообщила соседка пострадавших, которая ухаживала за домом, пока хозяева находились в отъезде.
Во дворе женщина увидела темное пятно на тротуарной плитке, а также осколки стекла из окна дома.
Следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи изъяли с места происшествия обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу.
По данным полиции, при взрыве никто не пострадал.
Начато уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Как сообщала "Страна", под Запорожьем у дома главы сельсовета взорвали гранату, мужчину госпитализировали.
Напомним также, что под Черниговом мужчина грозил взорвать междугородний автобус.