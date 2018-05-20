Командующий объединенных сил Сергей Наев обратился к жителям Донецкой и Луганской областей из-за обострения ситуации в районе проведения ООС. Текст обращения обнародован на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Хочу официально заявить, что командованием объединенных сил приняло ряд решений и отдало необходимые распоряжения, реализация которых позволит улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения, проживающего в непосредственной близости как к позиции украинских войск, так и в населенных пунктах, временно оккупированных войсками страны-агрессора ", - заявил Наев.

Он подчеркнул, что украинские воины никогда не использовали мирное население в качестве живого щита и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки.

"Еще раз подчеркиваю - мы не воюем с мирными жителями Донбасса. Мы все - граждане одной Украины, сыновья и дочери одной земли, на которую ворвался коварный и жестокий враг", - отметил командующий ООС.

Наев заверил, что украинская армия не только освободит территорию Донбасса, но и не допустит, чтобы сепаратисты обстреливали мирные города и поселки на территориях, находящихся под контролем украинского правительства.

"Мы найдем путь, чтобы сделать это, не нарушая международных обязательств Украины в усилиях по урегулированию конфликта", - сказал он.

Наев сообщил, что отдал прямой приказ всем украинским подразделениям вдоль линии соприкосновения оказывать всестороннюю поддержку деятельности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с соблюдением всех мер безопасности персонала миссии и мест, где они работают.

"На сегодняшний день, международные наблюдатели - не единственный источник информации о том, что происходит на Донбассе. Они должны чувствовать понимание и поддержку от каждого украинского военного, от каждого гражданина Украины ", - подчеркнул командующий ООС.

Также, по его словам, командование Объединенных сил рассчитывает на объективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, беспристрастную и четкую оценку относительно того, кем именно и как вызванное текущее обострение.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", за сутки трое украинских военных были ранены на Донбассе.

Также "Страна" писала о том, что происходит под Горловкой, где обострились бои, гибнут военные и мирные жители.