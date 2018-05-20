И.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет завершено вовремя. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Тяжелый срок, но до 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласуем вид станции", - сказал Кравцов.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию ​​"Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" повышает тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап – также на 12% с 1 октября 2018 года.

Также мы сообщали, что в "Укрзализныце" хотят уравнять число дневных и ночных скоростных поездов.