В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни обновили знаменитую цветочную экспозицию. Сами часы и территория вокруг циферблата стала более яркой, красочной и привлекательной. Дизайн также заменили.

Об этом сообщает "Информатор".

Как заявили в КП УЗН Печерского района, цветочное панно площадью более 300 квадратных метров посвящено национальным символам Украины. По центру композиции высажены цветы, которые стилизовали под звезды Евросоюза на желто-синем фоне.

В общем для создания экспозиции высадили около 20 тысяч цветов.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве выбрали победителя проекта Музея Революции достоинства. Он предложил аллею-зигзаг и деревья с подсветкой.

Напомним также, что в Киеве сквер Небесной Сотни окончательно отобрали у застройщика.