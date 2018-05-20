Власти Македонии достигли на переговорах с Грецией соглашения о новом названии страны, в отношении которого между двумя государствами происходили споры на протяжении более 25 лет. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает "Радио Свобода".

Новое название страны "Республика Илинденского Македония" вынесут на общенациональный референдум для одобрения гражданами Македонии.

"Илинден" и "Илинденского" означает "день пророка Ильи" и под этим подразумевается восстание против турецких завоевателей 1903 и восстания против нацистов в 1944 году.

Премьер Греции Ципрас назвал решение Заева шагом, который "как никогда раньше" приближает стороны к разрешению спора.

5 февраля в Афинах состоялись очередные массовые протесты с требованием переименовать Македонию. А в столице Македонии Скопье в состоялись массовые акции протеста против переименования страны

Напомним, 11 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в соцсетио подписании в ближайшее время соглашения о либерализации визового режима с Македонией.