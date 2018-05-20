Во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Владимира Путина в Сочи 18 мая президент России подарил ей букет цветов. Этот жест был расценен как акт неуважения.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Путин ясно показал Меркель, кто в доме хозяин не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене", - отмечает немецкий Bild о флористической композиции из розовых, белых и чайных цветов.

Таблоид полагает, что президент России Владимир Путин якобы "оскорбил достоинство" Меркель, подарив ей букет цветов на встрече.

По мнению автора статьи, политики уровня глав государств должны приветствовать друг друга только рукопожатием.

Журналисты указывают, что букет был преподнесен с целью подчеркнуть, что канцлер - женщина.

Флористы называют типаж подобных букетов "свадебным" - из-за доминирующих в нем светлых и нежно-розоватых оттенков роз, эустом и пионов. Упаковку нейтрального зеленого оттенка выбирают для того, чтобы подчеркнуть эстетику композиции - она не отвлекает внимание от цветов.

Если говорить о цветочной символике, то белые цветы олицетворяют чистоту, невинность и истинную любовь. Розовый цвет символизирует новое начало в отношениях и намек на скорое примирение, а вот персиковые цветы часто дарят в честь успешного завершения дел.

Фото: bild.de

Как сообщала "Страна", главы МИД России и Германии начали подготовку к новой встрече "нормандской четверки".

Напомним также, что Меркель рассказала о добрых отношениях с Россией, заявив, что "встреча состоялась в хороший момент".