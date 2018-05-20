В Киевской области из-за жары активизировались змеи
В лесах Киевской области из-за жары и сухой погоды активизировались змеи. Об этом сообщает Государственное лесохозяйственное предприятие "Киевоблагролес".
С пресмыкающимися есть риск встретиться отдыхая в лесу или на берегу реки, змеи также могут находится в высокой траве на пастбище.
"К большому сожалению, мало кто, а особенно в сельской местности, интересуется местной фауной, мало кто читает специальную литературу, ищет информацию в Интернете. Последствия, причиненные укусами ядовитых змей, иногда оправдывают то враждебное отношение, которое обычно проявляют к ним люди", – отмечают в лесхозе.
Поэтому, если вы собрались в лес следует соблюдать элементарные меры предосторожности, а именно – быть бдительными, носить закрытую обувь, собирая грибы или ягоды, убирать высокую траву или кустарники палкой.
Как сообщала "Страна", в Николаеве пенсионерку укусил паук каракурт на огороде.
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