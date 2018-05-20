Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном. Об этом сообщает организация Site Intelligence Group, которая отслеживает информацию о деятельности боевиков ИГ.

Накануне четверо преступников попытались проникнуть в церковь Архангела Михаила в центре республиканской столицы. Они планировали захватить храм и убить всех, кто окажется в заложниках. Прихожане, однако, успели запереть дверь изнутри, это остановило нападавших.

Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Бандитов ликвидировали в ходе спецоперации. Их личности установлены. Двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов".

Как сообщала "Страна", очевидцы нападения на церковь в Грозном рассказали подробности атаки.

"Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса", - добавила она. По ее словам, все были перепуганы. Дети священника в это время находились во дворе. "Жена батюшки успела выскочить на улицу и быстро завести детей в дом", - рассказала собеседница агентства.