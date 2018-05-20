На Гавайях лава извергающегося вулкана обрызгала стоящего на балконе мужчину, он получил серьезный ожог ноги. Об этом сообщает The Independent.

Издание сообщает, что мужчина стоял на своем балконе на третьем этаже, когда лава попала ему на ногу. Отмечается, что повреждена часть ноги с голени до стопы.

Мужчина стал первым пострадавшим от извержения вулкана Килауэа на Гавайях.

Власти в городе Пахоа предупредили, что куски расплавленной лавы могут весить столько же, сколько холодильник, и даже маленькие кусочки могут убить.

Лава уже уничтожила по меньшей мере 26 домов и 10 других сооружений. Власти Гавайев пытаются очистить около мили затвердевшей лавы от дороги, заблокированной извержением в 2014 году, чтобы открыть альтернативный путь эвакуации для прибрежных жителей.

Как известно, Килауэа - самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м.

Фото: independent.co.uk

Фото: independent.co.uk

Фото: independent.co.uk

Как сообщала "Страна", на вулкане Килауэа открылась уже 20-я по счету трещина, через которую вырывается лава и газ. Уже эвакуированы около двух тысяч жителей в восточном районе Пуны, где впервые появились трещины.

Напомним также, что NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса.