Львовский клуб "Галерея рыцарей" отменил запланированное выступление Рождена Ануси (ROZHDEN), который должен был на концерте заменить Виталия Козловского.

Об этом сообщается на странице радикалов С14 в Facebook.

Причиной отмены выступления артиста стала его гастрольная деятельность на территории России.

"Во Львове выступление Рождена Ануси, который должен был петь вместо Козловского, также отменили. Он должен был заменить на концерте во Львове скандального Виталия Козловского, который 9 мая выступил в Москве. Однако стало известно и о многочисленных гастролях Рождена в России", - уточняется в сообщении.

Фото: facebook.com/c14lviv

Как сообщала "Страна", Одесские "люстраторы" требуют отменить концерт Виталия Козловского в "Ибице" 2 июня.

А после того, как Виталий Козловский выступил в Москве на 9 мая, праворадикальная организация "Сокол" заявила о планах блокировать его концерт в Киеве 21 мая.