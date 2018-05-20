Во Львове в Центре творчества детей и юношества Галичины травмировалась 13-летняя девочка из Кривого Рога. С резаной раной шеи она обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщили в городском управлении образования, в Центре проходил фестиваль. Коллектив, который принимает участие в фестивале заключил одноразовую сделку на аренду помещения.

Репетиция детей проходила в фойе. Девочка ногой задела люстру и получила травму.

"Девочке медики оказали помощь. Сейчас она с мамой возвращается из больницы. Ребенка не госпитализировали. Девочка из Кривого Рога", - проинформировала глава управления образования города Зоряна Довганик.

Как сообщала "Страна", во Львове обнаружили труп мужчины в недостроенном доме.

Также "Страна" писала, что под Львовом школьницы устроили жуткую вечеринку на кладбище и похвастались в соцсетях.