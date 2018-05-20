Работники цеха эксплуатации железнодорожного транспорта ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" возобновили работу после 3-дневного простоя из-за забастовки и неисправной техники. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что представители профсоюзов предприятия и администрация согласились повысить зарплату железнодорожникам предприятия.

По предварительным данным профсоюзов, зарплата работников цеха составит около 18 000 гривен у машинистов, 15 000 гривен у помощников машинистов и 14 000 гривен у комплектовщиков (без вычета налогов).

Между тем работники железнодорожного цеха горного департамента работу не восстановили.

В администрации комбината ситуацию с возобновлением работы одного цеха и договоренностями по зарплате не комментировали. 23 мая на предприятии должно состояться заседание примирительной комиссии.

Как сообщала "Страна", из-за забастовки была остановлена ​​работа двух железнодорожных цехов, что фактически парализовало работу предприятия. Рабочие требовали обеспечения соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда и повышения зарплаты до тысячи евро.

В администрации предприятия заявили, что забастовка незаконна, а сама акция "не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО" АрселорМиттал Кривой Рог" и обратились в полицию. В то же время руководство комбината предупредило, что из-за забастовки предприятию грозит финансовый кризис, а также техногенная авария.