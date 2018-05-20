В Вашингтоне, городе Сноквалми пума напала на двух велосипедистов, загнав их в ловушку. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в лесу недалеко от Сиэтла. Около 11 вечера в службе спасения раздался звонок с криком о помощи, после чего связь прервалась. Установив местонахождения звонившего, правоохранители выехали в район поиска. Там они нашли одного из велосипедистов. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас пациент идет на поправку.

Второй мужчина погиб. По предварительным данным, он пытался сбежать от хищника, но пума настигла его и растерзала.

Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта, агрессивное животное застрелили.

С 1980 года в США зафиксировано более ста нападений хищных кошек на людей, 20 человек были убиты.

Как сообщала "Страна", в США признали, что восточная пума вымерла окончательно.

Также "Страна" писала, что в китайском зоопарке тигры растерзали безбилетника, который лез через забор.

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