В Вашингтоне, городе Сноквалми пума напала на двух велосипедистов, загнав их в ловушку. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в лесу недалеко от Сиэтла. Около 11 вечера в службе спасения раздался звонок с криком о помощи, после чего связь прервалась. Установив местонахождения звонившего, правоохранители выехали в район поиска. Там они нашли одного из велосипедистов. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас пациент идет на поправку.

Второй мужчина погиб. По предварительным данным, он пытался сбежать от хищника, но пума настигла его и растерзала.

Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта, агрессивное животное застрелили.

С 1980 года в США зафиксировано более ста нападений хищных кошек на людей, 20 человек были убиты.

Guy in an off-road vehicle just came up to reporters on scene, says his trail cam captured a cougar on April 29 not too far from scene of attack. He showed it to fish and wildlife officer. Important to note: No way to tell right now if it’s the same animal@KING5Seattle pic.twitter.com/gLBdOhfU7d