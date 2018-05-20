В Полтаве в художественном музее имени Николая Ярошенко открыли первый городской информационно-туристический киоск с ретро фотографиями местных улиц. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Над содержательным наполнения этого новейшего устройства плодотворно работали наши музейщики, специалисты управления культуры. В этом пилотном проекте мы постарались учесть все основные вопросы туриста - где остановиться и перекусить, в какой музей сходить, какие памятники посетить", - рассказала заместитель мэра Полтавы Светлана Тарашевская.

Информационно-туристический киоск содержит 8 блоков: "Справка о Полтаве", "7 чудес Полтавы", "Музеи Полтавы", "Виды старой Полтавы", "Памятники Полтавы", "Полтава в формате 3D", "Учреждения временного проживания" , "Туристические фирмы".

Заместитель городского головы подчеркнула, что такие информационные киоски ежегодно будут устанавливать в городских музеях.

Фото: rada-poltava.gov.ua

Фото: poltava.gov.ua

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