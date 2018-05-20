Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) из-за голодовки в СИЗО СБУ похудела на 20 кг. Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин в эфире Громадського радіо.

"Ее организм уже очень истощен. Любое голодание – это серьезное испытание для любого человека. Она пьет воду, были определенные медицинские вмешательства. Я так понимаю, что какие-то препараты ей приходилось принимать", – сообщил Шадрин.

По словам адвоката, он и родные Савченко неоднократно призывали ее прекратить голодовку, поскольку она может серьезно навредить ее здоровью.

22 марта Верховная Рада по представлению генпрокурора Юрия Луценко лишила Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.

Кроме того, Савченко заявила, что принудительное кормление расценит как пытки и унижение достоинства.

Также сообщалось, что в соцсетях запустили флешмоб с призывом взять Савченко на поруки.